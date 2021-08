Petra Valentová z Náchoda má ráda dobrodružství a fotografování. Obojí před nedávnem spojila v jeden úžasný zážitek, a to let vrtulníkem, ze kterého pořídila nádherné fotografie Náchoda, Nového Města nad Metují i blízkého okolí. Děkujeme za snímky!

Náchod, Nové Město nad Metují a okolí z ptačí perspektivy. | Foto: Petra Valentová

Zvědavost a nadšení z adrenalinu při letu vrtulníkem bylo silnější než strach. Ten už pár metrů nad zemí opadl. Důvěřovala jsem pilotovi. Abyste si tento zážitek vychutnali, musíte se naprosto uvolnit a vnímat tu krásu kolem sebe. Vrtulník letí rychle, ale o to je to větší prožitek. Vidět ta nádherná panoramata krajů blízkých i vzdálených. Pilot s vámi celou dobu přes sluchátka a mikrofon komunikuje. Byla jsem víc než nadšená a tento zážitek opravdu doporučuji. Zhouplo se to ve mně jen na chvilku, když se vrtulník mírně naklonil. Ale bez toho bych zase neviděla, jak krásný je například náchodský či novoměstský zámek z ptačího pohledu. A že země je opravdu kulatá se přesvědčíte opravdu jedině z nebes.