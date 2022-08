Při této mimořádné události, které přálo krásné letní počasí, zde holandský malíř Roel Jeroen van der Linden představil více než kilometr umění v podobě obrazu, který byl rozvinut po letištní ploše za asistence komisařky z Agentury Dobrý den v Pelhřimově, jež „nekonečné“ dílo pečlivě změřila s jasným verdiktem: Obraz měřený přímo po povrchu plátna je dlouhý 1,67 kilometru a bude zapsán do České knihy rekordů. Když komisařka agentury tvůrci i jeho zúčastněným přátelům oznámila, že jde o rekord, vypuklo na letištní ploše spontánní veselí.

„Mám z toho samozřejmě obrovskou radost, ale ještě více mě těší, že možnost vytvořit takové dílo jsem dostal díky Galerii Luxfer,“ řekl krátce po oznámení rekordu malíř Roel. Právě tato známá galerie z České Skalice zaměřená na současné české i zahraniční umění holandskému umělci letos poskytla rezidenční pobyt, při němž vznikl nápad na vytvoření tohoto nevšedního a v českých končinách nevídaného uměleckého počinu.

Roel rezidenci zahájil v únoru letošního roku a svůj budoucí obraz začal tvořit v jedné místnosti, když venku padal sníh. Vždy namaloval pět metrů, plátno nechal uschnout, sroloval ho a pokračoval v dalších pěti metrech. Později maloval na balkóně domu, kde pobýval, pak v bývalé kovárně, nynějším prostoru pro současné umění Luxfer Open Space a nakonec v zaniklé textilní továrně v České Skalici. Původně nebylo v plánu vytvořit něco tak monumentálního a o žádném rekordu se neuvažovalo. Šlo spíše o náhodu.

„Malíři jsme věnovali materiál pro textilní plátna, která ho dostala do zcela jiných dimenzí, než je zvyklý ve svém ateliéru. Úplně ho to uchvátilo a pustil se do díla. V celé délce obrazu je patrný nejen výtvarný vývoj autora, ale mísí se tam hned několik tvůrčích forem. Na díle je patrné, že se Roel postupně vymaloval,“ vzpomíná na průběh tvorby Roman Rejhold, majitel Galerie Luxfer. Holandský malíř je vášnivým cyklistou a velkou část inspirace nacházel při svých cyklotoulkách.

„Společně s přáteli jsem navštívil různá místa, která měla na tvorbu obrazu velký vliv. Řekl jsem si, že budu malovat tak, abych svým způsobem zachytil to, co mě zaujalo. Polovina věcí je inspirovaná zážitky z regionu, kde jsem trávil svůj čas,“ prozradil holandský malíř. Samotné malování s přestávkami trvalo půl roku, než vzniklo výsledné a svou délkou rekordní dílo.

Pro tuto tvorbu měl k dispozici velmi kvalitní plátno pokryté chemickým nátěrem odolné proti povětrnostním vlivům, které se mimo jiné používá na výrobu cestovních pasů. Při samotné malbě Roel na plátno nanášel akrylové, olejové i emailové barvy. A kde bude možné v budoucnosti jeho rekordní dílo spatřit? Podle Rejholda má českoskalická galerie vytvořený dlouhodobý výstavní program. „Jednáme s několika výstavními institucemi u nás i v zahraničí, které by prezentovaly části rekordně dlouhého díla. Tento projekt nekončí a bude v něm pokračovat nejen Roel, ale také další významní autoři v ulicích velkých měst Evropy. Začátkem příštího roku by měly tyto projekty pokračovat,“ dodal.

