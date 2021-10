Farma Wenet v Broumově vítá návštěvníky po celý rok. Nyní nastává barevný podzim a vás jistě potěší pohled na mláďata lam, malého dikobraza, bílého klokana a mnoho dalších zvířecích obyvatel. Ideální čas na prohlídku je denně od 10 do 14 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.