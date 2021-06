Tak je to tady, konečně rostou! Syn Pepík a já jsme se už nemohli dočkat. Zima byla dlouhá a zem hodně studená, až teplo posledních dní tomu pomohlo a kováři rostou.

Z houbaření už má radost i malý Pepíček. | Foto: Josef Vlášek

Uvidíme, kolik toho letos v lesích stihneme, protože do konce června by manželka měla porodit dvojčata a bude hodně starostí. Ale krásných starostí! Jestli se obě děti potatí a budou houbaření milovat jako táta a bráška Pepík, tak pak když vyrazíme do lesa, moc toho po nás nezbude. Už se na to těším! Josífkova radost z hub je nádherná, obrovská a hlavně nezapomenutelná.