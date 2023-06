Rok se s rokem sešel a nadešel čas pro děti z našeho novoměstského rybářského kroužku Lipánci uspořádat další tradiční třídenní rybářské soustředění na rybníku Brodský u Červeného Kostelce. Pro velký zájem o účast na této akci jsme v letošním roce museli uspořádat soustředění hned ve dvou termínech, a sice od 12. do 14. května a od 2. do 4. června.

Soustředění rybářského kroužku Lipánci na rybníku Brodský. | Foto: Tomáš Kupka

Jako vždy nám bylo k dispozici veškeré zázemí kempu Brodský v podobě útulných chatiček, sociálního zařízení a výtečné stravy v místní Vodnické restauraci. Co se rybaření týče, tak rybník Brodský je velmi dobře zarybněn například velkými kapry, prehistorickými jesetery nebo nádhernými líny. Úkolem nás, vedoucích, je vždy dělat maximum pro to, aby děti dokázaly těchto krásných ryb nachytat co nejvíce. Zařídili jsme tedy, aby měl každý účastník veškerou bižuterii pro zhotovení správných návazců, vhodné krmení a další nástrahy a návnady. Navíc jsme před každým soustředěním dětem jezdili zakrmit ta místa, na nichž měly později lovit.

První ročník dvoudenního pochodu vedl po Česko-polské stezce Pavla Hečka

Díky hezkému počasí, poctivé přípravě a zodpovědnému přístupu k lovu samotnému se našim dětem podařilo nalovit nejvíce ryb za celou více než desetiletou historii pořádání této akce. Zmínit musíme zejména 12 jeseterů a dva amury v délce okolo 1 metru, spoustu kaprů od 12 až po úctyhodných 18,5 kg a zapomenou nesmíme ani na několik nádherných línů, z nichž dva největší měřili neskutečných 52 a 54 cm. Každý z turnusů jsme my, vedoucí, končili patřičně unavení, avšak s dobrým pocitem a vědomím, že naše práce pro malé rybáře a rybářky má smysl a přináší jim radost a spousty zážitků.

Na závěr bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří se o nás starali, podporují nás, spolupracují s námi a také svatému Petrovi za trochu toho rybářského štěstí.

Od září otevíráme novou třídu pro malé začínající rybáře a rybářky. Pokud byste chtěli své dítko do našeho kroužku přihlásit, neváhejte nás kontaktovat. Tel: 603 224 431 (Tomáš Kupka)FB: https://www.facebook.com/ryb.krouzek.nm

Tomáš Kupka, vedoucí kroužku