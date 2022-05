FOTO: „Strýček Harry“. Náchodská divadelní scéna chystá premiéru nové komedie

Komedie scénáristky Aleny Herman „Strýček Harry“ pojednává o stárnoucím milionáři, který vyrazí do světa, v Las Vegas se zamiluje do mladé dívky, na místě se s ní ožení a po příjezdu domů ho čeká spousta nepříjemností. A jak to tak bývá, ve hře je nejen jeho zdraví a dávný slib, ale hlavně majetek.

Náchodská divadelní scéna chystá premiéru komedie "Strýček Harry". | Foto: Petr Dudáček