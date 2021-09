FOTO: Třicet let samostatného hospodaření oslavili ve Velkém Poříčí

Třicet let uplynulo od osamostatnění a odtržení obce od Hronova. Uspořádání se tak vrátilo do předválečného období. Velké Poříčí bylo samostatnou obcí až do roku 1949, než po únorových událostech začalo komunistické zřízení slučovat obce a města do velkých celků. Pokus o osamostatnění byl už v roce 1968, ale normalizace všechny plány zhatila. Podařilo se to až 1. ledna 1991.

Poříčské slavnosti. Třicet let samostatného hospodaření oslavili ve Velkém Poříčí. | Foto: Jiří Mach