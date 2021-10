Sochařka Paulina Skavova zanechala v tomto regionu nesmazatelnou stopu. Byla dlouholetou kurátorkou Galerie Uffo v Trutnově, nyní působí v Jihočeské Alšově Galerii v Hluboké nad Vltavou. Tato umělkyně, která má jednoznačně nezaměnitelný sochařský rukopis, v současné době vystavuje svá originální díla v Galerii Nola v Náchodě.

V Galerii Nola v Náchodě se ozývají dávné mýty z děl sochařky Pauliny Skavove. | Foto: Hynek Šnajdar

Ve své tvorbě se věnuje, jak už to bylo patrné na její loňské trutnovské výstavě nazvané Par Force, ozvěnám dávných mýtu a legend, tragičnosti smrti, uctívání zvěře i lesa, božstvům, lovu, a to vše propojují erotické nitě. Při hojně navštívené vernisáži komorně laděné výstavy v Nole promluvil ve video vstupu její kurátor Adam Hnojil. Podle něj je Paulina jedním z nejzajímavějších autorů současnosti. „Ve své tvorbě spojuje několik přístupů, které v dnešní době již nejsou natolik in, aby se jim věnovala většinová sochařská komunita.“