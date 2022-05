Ve své malířské tvorbě se pohybuje na křehké hranici mezi realitou a abstrakcí. Nyní se touto formou pustil i do právě vystavované série, jejímž hlavním motivem je zdánlivě obyčejná kniha. Stěny tohoto výjimečného prostoru zdobí výrazně barevné menší formáty knih–obrazů. Podle kurátorky této expozice Noemi Purkrábkové právě kniha-obraz v podání autora v hutných vrstvách barvy stéká do tmavých záhybů skutečnosti. „Jako chapadla se obtáčí kolem všech domněle jasných pojmů a představ, které si o světě vytváříme,“ uvedla.

Jak sám malíř prozradil, je velkým milovníkem knížek, rád se jimi obklopuje, listuje v nich a dlouhá léta přemýšlel, jak knihu transformovat do obrazu. „Před dvěma lety jsem udělal první sérii knížek, které si nikdy nemůžete přečíst vzhledem k tomu, že jde o obraz. V této souvislosti ale pracuji s názvy, jež odkazují k něčemu konkrétnímu nebo zachycují skutečnost, ve které se nacházím,“ vysvětlil autor.

Sérii vystavenou v Luxfer Open Space malíř Houdek vytvořil přímo pro tento prostor. Názvy obrazů – knih jsou odvozené od toho, co umělce zajímá. Objevuje se v nich totiž slovo Polis, což

znamená město, obec nebo městský stát, které je vždy doprovázené do jednoho celku dalším slovem, jako například prizp – zpodobnit, dysto - dystopie či obse – obsese, future - budoucnost a podobně. „Já s těmito zkratkami pracuji a součástí vystavených obrazů – knih je název nakladatelství Atilis Press, který jsem si vymyslel s tím, že jsem nechtěl být autorem těchto knížek, ale jejich nakladatelem a vydávám je neexistujícím autorům,“ řekl Houdek.

Atilis Press je přesmyčka odkazující na avantgardní malířský směr artificialismus, který v roce 1926 v Paříži založili čeští malíři Jindřich Štyrský a Toyen. „Tento směr je mně velmi blízký, protože v té době byl na scéně surrealismus a oba autoři do něj vložili abstrakci i poezii, kterou má rád. To mě oslovilo a stále mě to naplňuje,“ prozradil malíř, jenž většinou pracuje v sériích, protože nechce, aby jeho díla byla hermeticky uzavřená. Série knížek je tedy pro něj jakousi otevřenou cestou k nalezení nových způsobů tvorby.

Na výstavě Ztracené město, která potrvá do 30. června, se kniha prostřednictvím Houdkových pestrobarevných obrazů stává hmatatelným artefaktem, jež diváka láká, aby ho vzal pomyslně do ruky. „Zvláštně ošoupané desky zbrusu nových knih-obrazů na přítomné výstavě, lze totiž, „číst“ nikoli jako knihy-vzpomínky, knihy-komentáře nebo knihy-projekce, nýbrž poddat se jejich nejasným, ale o to živoucnějším výjevům s nutným vědomím, že vyrůstají hluboko ze hmoty světa, jehož vzduch sami dýcháme,“ dodala kurátorka Purkrábková.

Hynek Šnajdar