Dětský divadelní soubor Háďata při DDM Domino v Hronově má mnohaletou tradici a prakticky rok co rok přichází s novou premiérou.

Premiéra se blíží, a tak hronovská Háďata na zkouškách Malé adršpašské víly pilně ladí poslední detaily. | Foto: Jindřich Honzík

Je to zásluha především vedoucí dramatického kroužku, scénáristky a režisérky Jiřiny Voltrové. Ta i pro letošní rok napsala a s dětmi pilně nacvičuje pohádku Malá adršpašská víla. Takže, jak už je u Háďat zvykem - děj je opět zasazen do našeho krásného regionu.

V představení nebude chybět nic, co od současného divadla očekáváme - jitření fantazie, dramatické okamžiky, šťastná ani nešťastná láska, ale také řada písniček, půvabné kostýmy i poutavé kulisy. Bonusem je pak aktivní zapojení diváků do děje - budou to totiž právě oni, kdo v závěru představení rozhodnou, jak příběh dopadne.

FOTO: Bělská studánka U obrázku je opět odemčená. Voda v ní je pitná a výborná

Zájem obecenstva je tradičně velký. Nejen proto, že jsou na výkony herců zvědavi rodinní příslušníci, kamarádi a spolužáci, ale také proto, že Háďata nikdy nezklamou! Protože premiéra 16. května 2023 od 9 hodin už je prakticky vyprodaná, protože jsou lístky nabízeny přednostně mateřským školám a prvnímu stupni ZŠ, je v hronovském Jiráskově divadle připraveno i další představení, které se navíc uskuteční jako součást legendární přehlídky dětských divadelních souborů, nazvané ne náhodou Htronovské Hádě. Takže - Háďata na Háděti, a to 7. června 2023 od 16 hodin.

Jindřich Honzík