Své tři skladby zahrála houslistka Markéta Muzikářová, která prozradila, že od nového školního roku učí hudební výchovu ve škole. Světlana Nálepková litovala, že diváci musí mít roušky.

„Je nepříjemné, že lidé musí mít roušky. To pak nevidíte jejich reakci. Já se snažím covid ignorovat. Tím, že už roky nečtu noviny, nepouštím internet a televizi, jsem ochráněná od negativních zpráv. Nepřipouštím si to. Roušky nosím, jen když musím. Cvičím a posiluji imunitu. V karlínském divadle zkoušíme muzikál Rebelové a museli jsme na testy. Přestože mám snížený práh bolestivosti, bylo to nepříjemné,“ svěřila se Nálepková.

Divákům v náchodském divadle se představili také zpěváci Radim Flender, Daniel Hůlka a stěhováním unavený Bohuš Matuš. Hanku Křížkovou čeká stěhování za rok a půl.

„Stěhuji se z Prahy 7 na Prahu 8. Těším se, protože budu mít malou předzahrádku a tam si dám vířivku. Voda mi dělá dobře na klouby. Teď mám docela nahuštěno prací. Jezdím po celé republice. Lidé jsou vděční, protože za nimi přijedu a vždycky se snažím jim udělat radost,“ usmívala se spokojeně Hana Křížková.

Koncert Den dobrých skutků už podruhé uváděl starosta města Jan Birke, pro kterého se moderování této akce stává tradicí.

„Velice jsem si to užil a jsem rád, že i přes covid bylo téměř zaplněné divadlo,“ potěšilo starostu. Se zdravicí dorazili i náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Berdychová, viceprezident Hospodářské komory České republiky Radek Jakubský a členka rady vlády pro rovné příležitosti Soňa Marková. Výtěžek koncertu bude věnován jako vždy potřebným organizacím.