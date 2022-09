Ve fotogalerii si můžete prohlédnout snímky a videa ze sobotního podvečerního startu v Náchodě. Posádky se svými balony dorazily na louku nedaleko hraničního přechodu v Bělovsi už okolo 17:30 hodin, první z nich zamířily do výšin asi o hodinu a půl později. Čekalo se na slábnutí větru, aby let byl co nejvíce bezpečný. Událost přilákala velké množství diváků, především pro děti to byl velký zážitek.