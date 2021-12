Tak jsme o první adventní neděli opět rozsvítili náš dům. Po letech se sněhem. A až do Tří králů, denně od 17 do 22 hodin máme betlém přístupný všem dobrým lidem. Každou celou hodinu zazní koleda s velkým blikáním, každou půl krátká. V jesličkách, jako každý rok, je umístěná schránka na dopisy Ježíškovi, které vám rádi předáme. Od 22 hodin do jedné hodiny po půlnoci už jen svítíme a brána je zavřená.