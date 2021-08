S proutěnými košíky a očekáváním vyrazil včera 29. července ráno Josef Vlášek z Náchoda do lesa na houby.

Houbařské žně začínají! | Foto: Josef Vlášek

Odpoledne poslal do redakce fotografie a napsal: „Ještě to není ono, ale určitě se můžeme těšit na veliké žně jako vloni. Tady kolem Náchoda zatím moc nerostou, ale určitě budou. Proto jsem vyrazil na Proruby k Hořičkám a příští týden se vydám do Krkonoš, kde mám spoustu oblíbených míst. Našel jsem různé druhy, od každého něco. V košíku skončily hřiby smrkové, hřiby kováři i křemenáče.“