Šplouchající vlnky na vodní hladině, jemný vánek, ticho, klid a neuvěřitelná romantika, když zapadající slunce obarví oblohu do výrazných oranžových a rudých tónů. Takové chvíle můžete zažít při podvečerní procházce u Rozkoše, kam jsem se zatoulal ve směru od vesničky Šeřeč. Na břehu bylo ještě několik rybářů, kteří zkoušeli štěstí a nahazovali udice. Minul jsem i několik zamilovaných párů či přátel, kteří si tuto chvíli přišli vychutnat a užít stejně jako já. Člověk nemusí jezdit za hory a doly, i u nás je krásně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.