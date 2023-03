Sportovní program byl mimo jiné jakýmsi setkáním těch, kteří se dlouhou dobu neviděli. Všichni zúčastnění si to doopravdy užili, o čemž svědčí i meziměstské sociální sítě Drbárna v Meziměstí nebo Meziměstí a jeho život, kam zdejší zaznamenali své víkendové zážitky. „Kéž by se podobné aktivity konaly i v dalších městech a lidé k sobě měli jejich prostřednictvím zas o kousek blíž, tady je to vážně dnes paráda,“ posteskl si nejeden zúčastněný.

Sportovní program byl pořádán v rámci česko-polského projektu Pod jednou střechou 3. Již nyní připravují ve městě letošní velikonoční program, který bude spojný s jarmarkem. Stačí se podívat do kalendáře připravovaných akcí na web města.

V Meziměstí nebyla toto jediná akce, která se tu konala. Výstavu svých fotografií zahájil ve Walzlově centru v sobotu 4. března také místní fotograf Miroslav Holča. Jeho snímky jsou k vidění v místní galerii Kerim pod názvem „Když fotograf Vidí“ do 15. dubna.

Eva Ženíšková