Příchozí děti i dospělí měli možnost nejen zažít další kouzelnické vystoupení, tentokrát okořeněné i několika trochu strašidelnějšími kouzly po západu slunce, ale projít si areál a bludiště i za tmy, resp. za svitu svíček a pochodní, a zúčastnit se několika soutěží s cílem otevřít tajemnou truhlu, ze které si pak každé dítě mohlo odnést svůj díl pokladu Jardy Zacha, zakladatele Muzea magie.

Celý večer zahájil velmistr Magické lóže Martin Langr, který hned předvedl první kouzlo. Náchodský kouzelník Karel Kašpar – Mr. Carlo, pak za pomoci diváka z publika vykouzlil na uvítanou kouzelnou kytici. Úžasnými manipulacemi s kartami, tzv. cardistry, program okořenil Radek Resl a tajemnou mentální magií i Tomáš Podzimek. V rámci programu udivil návštěvníky i nejmladší kouzelník, jedenáctiletý Tomáš Potocký z Náchoda, který předvedl tzv. „Ninja kruhy“ a kouzla s provazy. Do říše televizních pohádek zavedl hlavně děti jaroměřský kouzelník Pavel Rydval. Jeho Bob a Bobek nadzvedli z laviček nejen děti, ale i některé rodiče. Trochu hororovější číslo předvedl Miloš Malý, který probodal hlavu svému pomocníkovi Noelovi. Noel Matějovský, který již po několikáté přijel k našemu Muzeu magie zakouzlit až z Ostrova nad Ohří, z toho samozřejmě vyvázl bez úhony a sám, zamaskovaný jako zombie, zakouzlil i s magickými světýlky, které se objevovaly a mizely v jeho prázdných rukách.

Ve strašidelném duchu, ovšem se šťastným a i vtipným koncem, vystoupil také Dušan Šťásek se svojí rekvizitou - gilotinou na sekání ruky. Vše dobře dopadlo a dobrovolnice – maminka z publika, pokus také ve zdraví přežila. No a jaké to je se díky kouzlu vznášet ve vzduchu, si osobně vyzkoušel další z příchozích diváků, kterého za pomocí dechberoucí iluze vznesl do výše kouzelník Karel Kašpar mladší.

Posledním potleskem diváků však program zdaleka neskončil. Komu začínala být zima, ten se mohl ohřát připraveným čajem a všechny děti dostaly hrací kartu, se kterou se vydaly k několika soutěžním stanovištím s jasným cílem – získat indicie k otevření truhly – pokladu Jardy Zacha. Mohly si tak zkusit udržet rovnováhu na provaze (slacklining), trefit co nejvíce obřích kouzelnických hůlek do velkého kouzelnického klobouku, rozpoznávat předměty po hmatu, uspořádat kouzelnické ESP symboly a další soutěže.

Snad můžeme skromně říci, že toto mimořádné zakončení letošní sezóny Muzea magie v Jaroměři se vydařilo. Užili si jej jak dospělí, tak zejména děti a samozřejmě i my, kouzelníci, neboť rozdávat radost a překvapovat naše diváky, aby mohli na chvíli zapomenout na starosti všedních dnů, vykouzlit jim úsměv na tváři, je naším posláním. Budeme se těšit i v příštím roce na vaši návštěvu.

Za Magickou lóži M.S.Patrčky a Muzeum magie v Jaroměři

Miloš Malý

Děkujeme Milošovi Malému a Karlu Kašparovi za fotografie a video! Pokud jste také podnikli něco zajímavého, navštívili jste kulturní akci, vydali se na výlet, vyrobili hezkou dekoraci či se věnujete nějakému koníčku, napište nám o tom a staňte se Čtenářem reportérem. Rádi Vaše příspěvky zveřejníme. Pište na e-mail: regina.hellova@denik.cz Děkujeme a těšíme se!