Titul Muž roku 2022 - Mister International Czech Republic získal Matěj Švec, (č. 12)

Titul 2. Muž roku 2022 – Man of the Year Czech Republic si zasloužil Filip Šanda, (č. 9)

Titul 3. Muž roku 2022 – Mister Global Czech Republic obsadil Leon Vonaký, (č. 10)

Ceny prezidenta soutěže Davida Novotného získali:

Men Super Model World - David Pleva (č. 11) a Petr Ngo (č.4)

Man of the World– Jan Balšán (č. 6)

Mister Tourism World – Phillip Stoimenov (č. 7)

Mister Grand International – Denys Poljanskyj (č. 3)

Mezi osobnostmi, které dělaly patrony jednotlivým finalistům, se objevily známé tváře z uměleckého světa, například Kateřina Kornová, Denisa Pfauserová, Zuzana Bubílková, Jitka Sedláčková, Michaela Dolinová, Kateřina Macháčková, Bára Mottlová či Monika Trávníčková. Patronství přijali také modelka Andrea Bezděková, Muž roku 2017 Matyáš Hložek, Muž roku 2019 Vojtěch Urban a oblíbený cukrář Josef Maršálek.

Moderace slavnostního večera se zhostili Lenka Špillarová a Miroslav Šimůnek.

A bylo na co koukat. Mladí muži nic nepodcenili a na svá vystoupení se na soustředění v Chateau Šanov připravili velmi důkladně. Promenáda ve spodním prádle, představení volnočasového oblečení či módní přehlídka obleků s doplňky jako byly brýle a přívěsky potěšily nejedno ženské, ale i mužské oko. Pánové své volné disciplíny pojali hodně tanečně nebo předvedli něco ze svých sportovních koníčků či dokonce malovali obrazy.

Svými malířskými vlohy udivil i vítěz Muže roku 2022 Matěj Švec. „Přestože hraji fotbal, naučil jsem se tesařinu či pracuji ve svém fitku, malování mám rád. Maluji podle nálady a jsem rád, že obraz, který vznikl při volné disciplíně na finále Muže roku, jde do rukou paní Aleny Skovajsové, ředitelky Nadačního fondu Šťastná hvězda. Dá ho do dražby a výtěžek pomůže nemocným dětem.“

Soutěž Muž roku podpořili i známí umělci a hosté slavnostního večera. Diváci mohli slyšet Heidi Janků, Markétu Konvičkovou, Martina Schreinera, Michaelu Pecháčkovou, Ivanu Jirešovou či houslistu Jaroslava Svěceného.

Finále soutěže Muž roku zažilo i „malou premiéru“ zpěvačky Petry Janů, která na této akci vystupovala poprvé. Město Náchod však zná jako „svoje boty“. Vždyť v mládí pracovala v tehdejším podniku Tepna Náchod jako úřednice a bydlela na svobodárně hned naproti. „Nebylo mi ještě ani dvacet a to fakt žilo, vinárny v Beránku, Na Vyhlídce… Zpívala jsem s kapelou Styl a díky nim jsem se prosoutěžila do celostátního kola Jihlavské písně, tam jsem podepsala smlouvu do Semaforu a bylo z toho 50 let zpívání. Ale na Muži roku vystupuji opravdu poprvé. Nikdy jsme se s Davidem Novotným termínově nesešli. Až letos to vyšlo.“

1. Muž roku 2022 Matěj Švec jako hlavní cenu obdržel z rukou ředitele Autostylu Trutnov Jana Kranáta symbolický klíč k automobilu Škoda Karoq s výbavou Sportline, který firma Autostyl Trutnov zapůjčí vítězi na půl roku. Všichni finalisté pak obdrželi velké množství dárků od sponzorů soutěže.

Záštitu nad finále soutěže Muž roku 2022 převzal senátor a hejtman Královéhradeckého kraje brig. gen. Martin Červíček, starosta města Náchod Jan Birke a Radek Jakubský viceprezident Hospodářské komory České republiky.

Soutěž roku má i charitativní poslání. Přítomní v sále svými dobrovolnými příspěvky Stacionář Nona v Novém Městě nad Metují, Stacionář Cesta v Náchodě a Nadační fond Šťastná hvězda.

Prezident soutěže David Novotný byl zdárným průběhem večera spokojený. „Je vidět, že naše práce přináší ovoce. Před týdnem vyhrál světovou soutěž Man of the Year loňský třetí Muž roku 2021 Dominik Chabr. Letošním zvoleným Mužům roku 2022 gratuluji a přeji jim, aby také uspěli na světových soutěžích mužské krásy. A děkuji sponzorům, finalistům a všem, kdo se na bezproblémovém průběhu tohoto ročníku podíleli,“ uvedl David Novotný a dodal, že se mohou noví zájemci o soutěž už hlásit na webových stránkách soutěže Muž roku.

David Novotný