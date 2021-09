Výstavu pořádá spolek Apeiron s podporou nejen Města Police nad Metují a potrvá do 26. září.

Název výstavy je odvozen od slavného románu polského spisovatele Stanisława Lema. V textu k výstavě se můžete dočíst i následující: „Obrazy Jaroslava Šolce mohou být tak trochu setkáním člověka s ozvěnami daleké planety Solaris. V jednotlivostech jasně definované a známé, pochopitelné tak snadno, že se nad tím ani nezamýšlíme. Ty věci / prvky / situace a vše další tady je navždy a stále existující. Ale důvěrná známost pramení hlavně ze skutečnosti, že vše je zasazené do stejně známého prostředí. Oceán na Solaris je prostě oceánem s trochu jinou konzistencí vody, vodní plocha sem tam rozbitá ostrůvkem pevniny, vodní plocha svou zdánlivou nekonečností občas vyvolávající obrazy fata morgany případně halucinace. Je to něco špatného? Vlastně ani ne, kdyby důvěrně známé náhle nebylo vidět z jiného úhlu pohledu…“

Expozice výstavy je striktně rozdělena na dvě polohy autorova výtvarného projevu. Tou první jsou abstraktní, až surrealistické krajiny, které zavádí diváka do světa netušených rozměrů a tvarů. Do světa snových světů. Všemi polohami prochází pestrá barevná škála a některé kontrasty jsou nečekaně ladné, aby o kousek vedle agresivně jedna barva útočila na druhou.

Tentokrát se Jaroslav Šolc „přestěhuje“ z plenéru do výstavního prostoru v Zeleném domečku. Výstavu lze chápat jako průřezovou a navazující na výstavu v polské Świdnici, která v tamním Muzeu dawniego kupiectwa proběhla v roce 2019.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.