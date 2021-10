Ve čtvrtek 7. října se v sále Úřadu městyse Velké Poříčí uskutečnilo slavnostní zakončení projektu Příběhy našich sousedů, který dětem přibližuje vzpomínky pamětníků z Náchodska, jejichž životy významně ovlivnily dějinné události 20. století, které se odehrály na území České republiky.

Ve Velkém Poříčí slavnostně zakončili projekt Příběhy našich sousedů, který dětem přibližuje vzpomínky pamětníků z Náchodska. | Foto: Jiří Mach

Svá dokumentaristická zpracování pamětnických příběhů představilo šest týmů. Tým ze ZŠ Červený Kostelec pro nás objevil životní příběh Jana Stieranda, který byl německého původu a měl být v roce 1945 odsunut z Československa. Tým ze ZŠ Česká Skalice nám představil pana Ladislava Havrdu pamětníka událostí roku 1968. Cenu Jana Evangelisty Purkyně získala za svou celoživotní práci mikrobioložka Renata Štěpánková a její příběh nám představil tým ze ZŠ Velkého Poříčí. Tým ze ZŠ Hronov zmapoval dramatické události v Horním Kostelci, kde roku 1942 rodina Antonína Burdycha poskytla poslední úkryt radiotelegrafistovi skupiny Silver A Jiřímu Potůčkovi, který byl v té době členem paravýsadku, který měl na svědomí atentát na Reinharda Heydricha. Tým ze základní umělecké školy v Polici nad Metují si vybral světoznámého malíře a grafika Jiřího Samka, jehož celoživotní prací je „hlubotisk z lina“. Poslední tým ze ZŠ Machova nám představil příběh Jiřího Kristy, který se aktivně zapojil do událostí a dění v roce 1989. V Bezděkově založil OF se stejně smýšlejícími občany obce. Stal se mluvčím a plný nadšení se vrhl do politického dění. Všem žákům velice děkujeme za jejich zapojení do projektu.