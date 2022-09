FOTO: Znáte food swap? Je to tak trochu jiný festival jídla

Food SWAP, tak trochu jiný festival jídla se koná 4. září ve Vrchlabí. | Foto: Monika Kašparová

Food festival zná už skoro každý. Ve Vrchlabí letos opět proběhne trochu jiná kulinářská akce - Food SWAP. První poprázdninovou neděli 4. září se v areálu u Morzinské kaple nad zámeckým parkem koná už druhý ročník. Food SWAP znamená doslova „výměna jídla“. Od Food festivalu se liší především tím, že většinu jídla, která se tu konzumuje, přináší sami účastníci. Ti doma připraví oblíbené jídlo – palačinky, pomazánku, domácí chléb, salát, utopence, karbanátky, zkrátka jakékoliv oblíbené domácí jídlo nebo i pití, a to přinese s sebou a nabídne na společný stůl. Naopak ochutnává z toho, co přinesli ostatní. Bude také možnost ochutnat z nabídky ukrajinských jídel od ukrajinských žen, které poslední měsíce žijí ve Vrchlabí. I letos bude k dispozici i několik málo stánků, kde bude možné si něco dobrého koupit – a podpořit tak třeba projekty dětí ze ZŠ Přátelství. Letošní ročník vrchlabského Food SWAPu se také vyznačuje nebývale bohatým doprovodným programem. Návštěvníky čeká free folková kapela Goji, populární ukrajinská indies rocková zpěvačka Katya Gapochka, pop-rockové duo Filip a Nikita nebo vrchlabští Acoustic Front. Rozhodně můžeme doporučit tematickou Bramborovou baladu od divadelkního souboru Krychličky (autor zprávy ji viděl na podzimní divadelní přehlídce Kvásek) a děti se mohou vyřádit s kapelou U tebe, která je rozvášnila už v červnu na Mezinárodní den dětí. Robert Štěpán zazpívá písničky Karla Kryla a chybět nebude ani workshop správné přípravy dobré kávy. A taky se bude nahlas číst… Zkrátka nepřijdou ani děti či hraví dospělí, pro které je připravené cirkusové stanoviště Dětského klubu EDDA a přírodní tvoření s Mravenečkem. Akce má ambici nevytvářet zbytečný odpad a dokonce se připojila k celostátnímu Týdnu bez odpadu, který vyhlásila iniciativa #ZeroWasters. Nádobí si může každý přinést vlastní, ale k dispozici bude i vratné nádobí, talíře, vratné zálohované kelímky k zapůjčení nebo příbory z rozložitelného materiálu. Akci pořádá zdejší Spolek Na Dvoře, ale na programu se podílí i řada dalších organizací – vrchlabské Středisko Světlo Diakonie ČCE, Dětský klub EDDA, ZŠ Přátelství, Lesní školka Mraveneček a další. Spolek Na Dvoře má s podobnými akcemi už bohaté zkušenosti – od roku 2016 totiž ve Vrchlabí pořádal Food festival. Až covidové lockdowny v tom zabránily a tak loni nastoupila komornější Food SWAP, která si našla své příznivce a kladnou odezvu. Letošní vrchlabský Food SWAP u Morzinské kaple nad zámeckým parkem začíná v neděli 4. září v 10:00 a potrvá do 16:00. Monika Kašparová