Po výstupu z autobusu následoval přesun k odpočívadlu. Není to tak, že by byli žáci znaveni jízdou autobusem, právě naopak! Potřebovali načerpat síly na následující program. Procházka krajinou, poznávání stromů a plodů lesa, a jelikož je září, dívali se žáci také po houbách. A můžeme s jistotou říci, že rostou! Žáci nacházeli babky, klouzky, a dokonce i hříbky a křemenáče. Doma si z nich ukuchtili kulajdu nebo třeba smaženici.

Podle slov našich žáků ze III. třídy by bylo ideální chodit do lesa pravidelně každý pátek. No nevím, jak by se jim zamlouval déšť nebo třeba ranní mráz. Tentokrát nám ale počasí přálo, svítilo sluníčko a teplota v lese byla okolo 20°C.

Romana Jungová, ZŠ a PŠ Broumov