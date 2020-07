FOTOGALERIE: Umělci do 40 let. 10 let trvání cyklu

V Galerii výtvarného umění v Náchodě se před nedávnem uskutečnila vernisáž výstavy „Umělci do 40 let. 10 let trvání cyklu“. Nyní se každý pátek galerie nechává inspirovat jedním autorem z výstavy, kterému věnuje týdenní výtvarnou dílnu pro veřejnost.

Foto: Pavel Šnajdr | Foto: Deník / Redakce