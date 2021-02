Tradiční výstavu Náchodský výtvarný podzim – 37. ročník přehlídky umění regionu zastihl nouzový stav dokonce dvakrát, poprvé v době přípravy a plánovaného otevření a podruhé v jejím průběhu. Jde o přehlídku oblíbenou, představující malbu, kresbu, grafiku, počítačovou grafiku, koláž, fotografii, plastiku, architekturu, keramiku, textil, sklo i nová média. Salon v tomto pojetí barvitě a výstižně představuje aktuální výtvarné dění sledované oblasti.

Živé rozhovory

Už od jarního nouzového stavu nabízí galerie na svých webových stránkách i sociálních sítích kulturní vyžití. Sociální sítě jsou v této době jedinou možností, jakým způsobem komunikovat s návštěvníky. Náchodský výtvarný podzim je velice atraktivní a regionálními výtvarníky navštěvovanou výstavou, proto jsme pro návštěvníky připravili online katalog a zároveň i video z výstavy. Každé pondělí jsme odvysílaly živé rozhovory s jedním z vystavujících autorů (Petr Samek, Hynek Šnajdar, Lukáš Cinkanič a Lenka Jirková Táborská). Poslední zmíněnou autorku shlédlo téměř 2 500 diváků. Tyto živé rozhovory mají velkou odezvu a rády bychom s kolegyní Martinou Frydrychovou v budoucnu navázaly na jejich pokračování.

Pro děti byla připravena lektorovaná sobotní dílna s výtvarníkem Jaroslavem Soumarem. Dílna se uskutečnila v online prostoru a zúčastnilo se jí 8 dětí a 4 dospělí. Jaroslav Soumar děti zasvětil do tajů animace a v praktické části si mohly vyrobit flipbook. I edukačně výtvarný program pro školní skupiny „Tkaný příběh“ se přesunul do světa internetu. Vzpomínka na práci zesnulého Jaroslava Jošta a jeho Křížovou cestu vyobrazenou v ručně šitých gobelínech byla představena v podobě prezentace dostupné na adrese https://docs.google.com/…/1Pr8-RTlAVjN9_DGqH2d-wimtvF…/edit… Výstava Náchodský výtvarný podzim skončila a vzhledem k nabitému výstavnímu plánu nebude prodloužena.

„AMAG. Sejdeme se ve čtvrtek“

V současné době kurátoři David Chaloupka a Michal Burget připravují výstavu výtvarného spolku Amag. Výstava s názvem „AMAG. Sejdeme se ve čtvrtek“ přiblíží AMAG jako živou součást komunitní kultury, nejen obsáhlým výběrem děl současných členů, ale také přenesením a instalací prostředí ve kterém se spolek schází a tvoří. Výtvarná díla v rozmanitých technikách (kresba, malba, grafika, plastika) budou doplněna také ukázkami malby v plenéru, grafickým koutkem, malbou zátiší ve spolkové místnosti a kresbami členů spolku zachycujícími vlastní historii spolku včetně fotografické a další dokumentace i práce významných mentorů spolku.

Vzhledem k současné situaci plánujeme natočit video z výstavy, které bude opět dostupné na sociálních sítích a webových stránkách galerie. Souběžně s výstavou připravujeme výtvarnou dílnu pro děti, jejich rodiče i dospělé zájemce, jak ilustrovat pohádkový svět vedenou Annou Maněnovou, která se uskuteční v sobotu 6. 2. od 14. do 16 hodin. Na pondělí 8. 2. od 17 hodin chystáme přátelskou přednášku s navazující besedou k historii spolku AMAG vedenou současným předsedou spolku Milanem Jíchou. Další výtvarná dílna pro všechny věkové stupně s unikátní technikou tisku z barevné hlíny vedenou Evou Jiráskovou je plánována na sobotu 13. 2. od 14 do 16 hodin. V případě trvajících omezení v návaznosti na epidemiologickou situaci se tyto doprovodné akce přesunou do online prostoru prostřednictvím živého vysílání nebo provedeme alespoň jejich video záznam.

Těšíme se na Vás v online prostoru, ale ještě raději Vás přivítáme v galerii.

Veronika Mesnerová, Martina Frydrychová