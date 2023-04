Grantový program podpoří 70 dobročinných projektů po celé České republice

Společnost Tesco otevřela přihlašování do již 13. kola oblíbeného grantového programu na podporu dobročinných projektů „Vy rozhodujete, my pomáháme“, neziskovým organizacím rozdělí přes tři miliony korun. Až do pátku 28. dubna mohou neziskové a příspěvkové organizace z celé České republiky přihlásit své projekty zaměřené na zlepšení kvality života v lokalitě, ve které působí.

Vy rozhodujete, my pomáháme. | Foto: archiv organizátora

Tesco i v současné složité ekonomické situaci pokračuje ve svém závazku podporovat místní komunity, které jsou stále více závislé na získávání darů pro svoji činnost. V letošním roce plánuje společnost spuštění dvou výzev, ve kterých rozdělí celkem 6 300 000 korun. Unikátní grantový program Vy rozhodujete, my pomáháme oceňuje veřejně prospěšné projekty neziskových organizací v celé republice již od roku 2016. O konečném pořadí vítězů budou rozhodovat zákazníci Tesco pomocí žetonů na prodejnách, a to od 10. července do 6. srpna 2023. Za 12 kol programu obchodník rozdělil mezi dobročinné organizace přes 50 milionů korun. „Díky grantovému programu Vy rozhodujte, my pomáháme bylo realizováno již 2 230 dobročinných projektů. Nově se do grantové výzvy mohou hlásit i organizace, které mají právní formu školské právnické osoby. Věříme, že s touto novinkou naroste počet projektů, do kterých se zapojí i sami studenti,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro Českou republiku. Vítězné organizace v 70 regionech získají 45 000 Kč na uskutečnění svých projektů. O tom, které projekty a organizace postoupí do zákaznického hlasování, rozhodne i letos odborný garant NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti. Více informací a postup, jak se do programu přihlásit, najdete na: https://itesco.cz/pomahame/ Karel Smetana