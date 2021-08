V rámci Nové Terasy 2021 proběhne v sobotu od 21 hodin na terase před Muzeem papírových modelů v Polici nad Metují promítání grotesek s legendární filmovou dvojicí Laurel a Hardy.

Laurel a Hardy. | Foto: archiv

V rámci Nové Terasy 2021 proběhne v sobotu od 21 hodin na terase před Muzeem papírových modelů v Polici nad Metují promítání grotesek s legendární filmovou dvojicí Laurel a Hardy. Laurel a Hardy byli jednou z nejpopulárnějších a kritiky nadšeně přijímaných filmových dvojic raného klasického Hollywoodu. Angličan Stan Laurel a Američan Oliver Hardy se stali známými mezi koncem 20. let a polovinou 40. let 20. století díky groteskám, kde Laurel hrával neohrabaného a dětinského kamaráda nafoukaného Hardyho. Jejich film The Music Box z roku 1932 byl oceněn Oskarem.Němé filmy z třicátých let dvacátého století doprovodí na klavír učitel místní ZUŠ Pavel Čapek. „Před dvěma lety jsme promítali filmy Charlie Chaplina a živý hudební doprovod byl skvělý. Tak jsme se rozhodli, že zopakujeme návrat do éry němého filmu,“ řekl k produkci člen pořádajícího spolku Apeiron Lukáš Kollert. Během sobotního večera diváci uvidí šest krátkých klasických grotesek, které mohou být považovány i za průřez tvorbou Stana Laurela a Oliviera Hardyho. Vstupné dobrovolné.