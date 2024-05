Houbař Josef Vlášek z Náchoda už zase pročesává svá oblíbená místa v lesích a houštinách. Pomáhají mu i jeho malí potomci, kteří už se z úlovků také dokáží radovat.

Josef Vlášek z Náchoda přenesl svou houbařskou vášeň i na ostatní členy rodiny. Z úlovků mají radost i jeho děti. | Foto: Josef Vlášek

"Koncem května už je na všech místech vždy aspoň jeden hřib kovář. Je to fajn, a tak si to v lese patřičně užíváme. Uvidíme jak se to do prázdnin rozjede," říká Josef Vlášek a doplňuje, že prvního letošního kováře našel už 25 dubna. "Takhle brzy je to rekord, ale byl teplý nástup jara, tak to bylo logické, že i houby vykoukly dříve," potěšilo ho.

