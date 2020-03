/FOTOGALERIE/ Velice obyčejný život v neobyčejném místě zažila necelá patnáctka hronovských Lotrů. Na jarní prázdniny si zvolili Opárenský mlýn nedaleko Lovosic, Litoměřic, kopců Lovoš a Milešovka v zapomenutém údolí, kde vlaková výluka trvá už několik let.

Lotři žili týden ve mlýně. | Foto: Tomáš Buriánek

A co jsme tam dělali? Nic zvláštního. Na jarní prázdniny do mlýna jsme jeli úplně bez plánů. Věděli jsme jen, co bychom chtěli přibližně navštívit, kde se nakupuje a s sebou jsme si vezli pár stolních her a tři kytary.