V roce 2003 napadlo dvě zapálené hronovské divadelnice - Jiřinu Voltrovou a Marcelu Kollertovou, že by nebylo špatné, kdyby vedle "dospěláckého" Jiráskova Hronova měly svoji přehlídku také dětské divadelní soubory. A tak se zrodilo Hronovské Hádě! Jeho název nemá nic společného s plazy - je to odvozenina a zdrobnělina zkratky HAD, jež znamená Hronovské Amatérské Divadlo.

V úplném závěru se na jevišti objevila také dobrá duše hronovského dětského divadla Jiřina Voltrová (uprostřed). | Video: Jindřich Honzík

Po celá dvě uplynulá desetiletí se rok co rok sjíždí divadelní potěr ze široka daleka do Jiráskova divadla, aby na jeho jevišti zažil, jak se stojí na prknech, která znamenají svět, i jak příjemně zní potlesk publika, který je až opojnou odměnou za úmornou práci dětí a hlavně učitelek a učitelů, jež konečnému úspěchu předchází. Ale nevynechejme hlediště! I to hraje na festivalu velikou roli, protože právě tady se učí děti chodit do divadla, obdivovat výkony svých vrstevníků a zjišťovat, že existuje i jiné vyžití, než se povalovat s mobilem nebo sedět u počítače…

Škola z Bezděkova nad Metují má vlastní písničku! Poslechněte si ji

Letos, ve 20. roce existence přehlídky, se konal 19. ročník Hronovského háděte, protože jeden ročník zhatil covid - navíc se po tomto výpadku muselo začít téměř od nuly. Ale právě skončený festiválek naznačil, že už se snad konečně všechno vrací do normálu. Vedle hronovských souborů Hronováček (MŠ Hronov) a Háďata (DDM Domino) přijeli malí divadelníci z Babí a z Kramolny, Trutnovsko pak zastupoval divadelní soubor při ZŠ Radvanice.

Pořadatelé - Kulturní a společenské středisko Hronov a Dům dětí a mládeže Domino - vytvořili účinkujícím úplně stejné podmínky, jaké mívají v Jiráskově divadle i ti nejslavnější herci, kteří tu často vystupují. Navíc - žádná z učitelek neodjela bez kytičky a děti obdržely i sladký honorář - velký dort pro každý soubor.

Svatojánský jarmark v Hronově pomohl Mobilnímu hospici Anežky České

Největší potlesk však zaslouží jedna z "matek zakladatelek" Jiřina Voltrová. Nejenže se o festiválek po celých 20 let poctivě stará, a to doslova od A do Z, ale vedle toho na každou přehlídku nachystá tradiční vyvrcholení - představení domácího souboru Háďata. Znamená to každoročně ze zájemců o dramatický kroužek v Dominu nejdříve aspoň trochu udělat herce (od správné mluvy po pohyb na jevišti), napsat scénář (většinou s regionální tématikou), kde bude mít každý člen souboru svoji roli, celou hru nastudovat a zrežírovat, sehnat podobně posedlé spolupracovníky a pomocníky… Na konci pak je kytka, slzy štěstí v očích a ohromný potlesk. A také přesvědčení, že koho uštkne Hronovské hádě, není nikdy otrávený!

Jindřich Honzík