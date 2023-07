Matadoři české hudební scény - kapely Vltava a Vypsaná Fixa, charismatický Justin Lavash, polská kapela NO 2.0, skvělý celodenní program pro děti, občerstvení, pochod na Bigboš a samozřejmě koncert domácích – kapely Kluci - přinese oslava 18tých narozenin festivalu Bigboš Křinice 2023.

Bigboš Křinice. Ilustrační snímek. | Foto: archiv Markéty Hanušové

Festival letošním ročníkem vstupuje do své „dospělácké“ éry a pro malé i velké fanoušky nachystal mnoho novinek a překvapení v podobě celodenního programu. Areál na statku v Křinicích se letos otevře již v půl jedné odpoledne a příchozí se budou moci vyřádit na skákacím hradu, prohlédnout si výstavu místních starých a moderních traktorů nebo si vyzkoušet jízdu v zahradním traktůrku. Dále si k obědu opéct špekáček a další pochutiny na ohni, navštívit koutek s malováním na obličej nebo se prostě jen tak plácnout na trávu, zapůjčit drobné zahradní hry nebo deky, matrace a užívat krásného dne. Stát za to bude si zaskotačit na pyramidě z balíků slámy.

Hudební program jako obvykle odstartuje s příchodem účastníků tradičního „Pochodu na Bigboš“. Letos festival představí polské sousedy kapelu NO 2.0. Hudebním bonbonkem bude Angličan Justin Lavash, který posledních 14 let žije v Praze. Jeho hudba se ubírá mezi styly blues, folk a jazz. Virtuózní hra na kytaru nechává užaslé publikum s otázkou, jak dokáže jeden muž na jeden nástroj vytvořit polyfonii tolika vrstev. Jeho hluboký a syrově uhrančivý zpět vtáhne posluchače do nitra skladeb. Jedna z nejosobitějších domácích kapel byla v roce 2022 nominována za své nejnovější album na Skupinu roku v hudebních cenách Anděl a bezesporu všichni znají hit Marx Engels Beatles ze stejnojmenného alba (nominace na hudební cenu Česká grammy), který zazněl v Hřebejkově filmu Pupendo. Na Ceny Anděl 2022 byl ve dvou kategoriích Album roku a Rock nominován také headliner a zároveň splněný sen pořadatelů Vypsaná Fixa. Pardubická hudební kapela zcela jistě přinese rockovo-punkový večírek. A svou neotřelou show předvedou pořadatelé, kapela Kluci, kteří se před letošním Křinickým koncertem „rozehřáli“ na festivalech Rock for People a Metronome, kde již své koncerty s velkým úspěchem odehráli.

Hudební program pro děti zajistí oblíbený Pískomil se vrací, divadla potom zastoupí broumovské divadélko BRUM a Eva Kroupová s jejími Pohádkami z Broumovského dolíku. A všechny děti zaujme bublinová show. Ani letos nebudou ochuzeni o lahodné občerstvení masožravci i vegetariáni, dívčí část publika si bude moci uplést věneček nebo další květinovou výzdobu a samozřejmě nebude chybět výstava z minulých ročníků nebo stůl na fotbálek.

Informace sledujte na webových stránkách, sociálních sítích a nezapomeňte si včas koupit vstupenku.

Bigboš Křinice 2023 jedna velká pohodová jízda už 22. července v Křinicích. „Bigboš, víc než jen festival“, přijďte se přesvědčit.

Markéta Hanušová