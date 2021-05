Diplom za 1. místo Virtual Sumo Competition.Zdroj: archiv Jiráskova gymnáziaV předmětu Hrátky s robotikou se tak nyní žáci primy a sekundy učí programovat především virtuální roboty. Mezi oblíbenou disciplínu patří robotické sumo dva roboti se pohybují v kruhové aréně a vítězí ten, který vytlačí z ringu protivníka. Díky projektu Roboton.IO si mohli žáci takovou soutěž vyzkoušet ve virtuální podobě. Při výuce se seznámili se základními principy programování těchto robotů a pak už bylo na nich, jakou strategii boje zvolí a co všechno svého robota naučí.

Někteří z nich svoje roboty nakonec přihlásili i do mezinárodní soutěže Virtual Sumo Competition 2021 II. A vedli si výborně. Do čtvrtfinále postoupili dva roboti „dedek“ (Lubomíra Dědka) a „TheStrongOne“ (Michala Tylše). Robot Michala Tylše z primy si nakonec vedl tak úspěšně, že celý turnaj vyhrál! Úspěch je o to větší, že soutěž byla otevřená každému bez ohledu na věk, takže mezi 33 soutěžícími se našlo i několik vysokoškoláků.

RNDr. Jan Preclík, Jiráskovo gymnázium Náchod