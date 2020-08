Sám Ivan Pinkava nechová ke svému rodišti hlubší vztah. Od patnácti let žije v Praze, kam se vydal studovat Střední průmyslovou školu grafickou a následně fotografii na FAMU. Dětství strávil na severu Čech ve Šluknovském výběžku. Formovala ho tamní magická krajina a všudypřítomný zmar v podobě opuštěných stavení po odsunutých Němcích, zborcených kostelů a hřbitovů. Snad proto se v jeho dílech neustále setkáváme s tématem zanikání a vědomím konečnosti lidského bytí. Krajinu bychom ale na Pinkavových fotografiích hledali marně, pracuje výhradně v ateliéru.

Tělo a tvář

Do povědomí vešel především jako fotograf lidských tváří, zejména díky cyklu fiktivních portrétů již nežijících významných literárních osobností, nebo později fotografiemi současných anonymních modelů, skrze které divák může vstupovat do jejich vnitřních dramat, aby se s nimi na jakési obecné úrovni směl identifikovat. Se stejným zaujetím jako tvář fotografuje lidské tělo. Pinkavovy akty však nepůsobí eroticky, spíše bezpohlavně.

Cílem nahoty je očištění od všeho přebytečného, co by odvádělo pozornost od obsahu, oproštění od času i prostoru a odhalení toho, co je společné nám všem. Pravdivost a čistotu spatřuje autor ve fyzickém vzezření nesoucím stopy prožitého. Naopak modely se zdánlivě dokonalým tělem má potřebu znekrásnit, abychom použili termín Martina C. Putny z jeho monografie Ivana Pinkavy Heores. Současné umění považuje krásu za relativní. Právě záměrnou absencí prvoplánové krásy lze poukázat na fakt, že jakási kolektivně sdílená představa o kráse přece jen existuje a všichni máme potřebu ji v reálném světě neustále hledat.

Narcis, Kain i Abel…v nás

Ivan Pinkava se nesnaží zachytit vnitřní rozpoložení sebe sama, ani svého modelu. Usiluje o zobecnění. Názvy jeho fotografií často odkazují k archetypálním postavám západoevropské kultury. Autor věří, že v našem myšlení a chování dosud hrají důležitou roli prastaré příběhy, které všichni alespoň podvědomě známe. Jejich významy ale Pinkava posouvá dál, reinterpretuje je a naplňuje novým obsahem, aniž by je ironizoval nebo znevažoval.

Nakonec mu vždy jde o vylíčení nejistoty moderního člověka v současném světě, o jeho vyrovnávání se s konečností lidského bytí a otázkou, co následuje po něm. Ve své starší tvorbě nejednou reagoval také na známá malířská díla evropské renesance, baroka či manýrismu (Caravaggia, da Vinciho). Ostatně způsobem tvorby má k malbě velmi blízko. Spíše než s fotografy vystavuje po boku umělců tvořících s jinými médii.

Inscenátor

Fotografii máme spojenou především se zachycením okamžiku. Ze snímků Ivana Pinkava na nás však dýchá nadčasovost a monumentalita. Jako by mizela hranice mezi malbou a fotografií. Pouze horizont tvořený stykem zdi a podlahy ateliéru výjevy alespoň částečně ukotvuje v prostoru.

Pro Ivana Pinkavu tvorba nepředstavuje druh autoterapie a už vůbec ne relaxace. K samotné práci přistupuje po dlouhém rozvažování a důkladné přípravě včetně scénických poznámek. Jeho snímky jsou dokonalé po technické i obsahové stránce. Přesně ví, co chce zachytit a přeje si, aby tomu divák porozuměl. Výklad však obvykle není jednoznačný, ale mnohovrstevnatý. Názvy fotografií slouží jako odrazový můstek k jeho hledání.

Pomíjivosti v Galerii Nola

V náchodské galerii Ivan Pinkava představí určitý miniprůřez své tvorby z posledních dvou desetiletí. Až do shrnující výstavy s názvem Heroes (2004) v pražském Rudolfinu pracoval autor převážně s modely - svými přáteli a to výhradně cestou klasické analogové černobílé fotografie. Postupně však lidské tělo opouští ve prospěch nefigurativní fotografie a začíná používat také barvu. Přesto ústředním tématem jeho děl zůstávají i nadále otázky smyslu lidského bytí.

Člověk je v těchto nových pracech latentně přítomen ve stopách své existence. Tušíme ho jak v opotřebené židli, pohovce, staré matraci, tak třeba v děravé přikrývce…, které Ivan Pinkava monumentalizuje a zachycuje s obdobnou úctou, jako by to byly svaté ostatky, ale leckdy je současně lehce autoironizuje. K některým „relikviím“ se na svých fotografiích vrací opakovaně, i s několikaletým odstupem, dokud zcela nevyčerpá jejich potenciál.

Pinkavova tvorba je v podstatě velmi konstantní. Dotýká se stále téhož, pomíjivosti věcí i lidského života. Fascinuje ho zkrátka proces zániku. Konečnost však nevnímá negativně, ale spíše jako počátek čehosi nového, neznámého, co přesahuje hranice našeho vědění. Krásu lidského těla autor vědomě potlačuje, zatímco opotřebené předměty, které již pozbyly své funkce, jakoby teprve na jeho fotografiích nabývaly na kráse a spiritualitě. Výjimečně se před autorův objektiv dostávají také přírodniny, ovšem opět vržené do umělého prostředí ateliéru. I ony nesou nejrůznější stopy destrukce a zranění, podobně jako živé modely, jimž na novějších Pinkavových dílech obvykle nevidíme do tváře, což ještě zdůrazňuje jakousi jejich instrumentalizaci, tak typickou pro dnešní společnost.

Judita Kožíšková, kurátorka výstavy