/FOTO/ Jeden z nejvýraznějších českých hudebníků, skladatelů a producentů Jan P. Muchow vystoupí spolu s dalšími interprety v sále Dřevník v broumovském klášteře v rámci festivalu TRE FEST. Festival se zároveň koná ve vernéřovickém Soulkostele a v broumovském baru Terno, a to ve dnech 14. a 15. dubna.

Jan P. Muchow a Pats Nichols v broumovském klášteře. | Foto: Sára Valášková

Samotáři, Šeptej, Jedna ruka netleská, Václav… To je jen malý výběr z filmů, k nimž se pojí jméno Jana P. Muchowa, držitele čtyř ocenění Český lev za nejlepší filmovou hudbu. Jeho popularita začala raketově stoupat hned z kraje 90. let, kdy založil skupinu Ecstasy of Saint Teresa, hvězdu tehdejší hudební scény. Přestože se před ním otevírala možnost jak hudební, tak herecké dráhy, rozhodl se ve své kariéře nakonec věnovat komponování hudby. Během 20 let složil filmovou hudbu k více než 30 filmům.

V Broumově vystoupí Jan P. Muchow v sobotu 15. dubna v sále Dřevník v doprovodu pětice známých hudebníků a jedné herečky. Muchowovu hudební produkci doprovodí pod hlavičkou The Antagonists Ema Brabcová (Luno, Khoiba), Václav Havelka (Please The Trees), Marek Doubrava (Hm…, ex Tatabojs), Jan Janečka (Southpaw, Republic Of Two, Luno), Marie Dorazilová (PKF – Pražská filharmonie, Krása Quartet) a Jenovéfa Boková. Návštěvníci TRE festu se mohou ponořit do dnes již legendárních skladeb jako jsou Lucky Boy z filmu Samotáři, temnou baladu Lay Down ze snímku Ve stínu, aktuální Cowboy of The River z Teorie tygra nebo westernovskou Out of Shadow z polského filmu Yuma.

V sále Dřevník vystoupí rovněž uskupení Manon Meurt, na jejichž deskách spolupracoval právě Jan P. Muchow. Pod hlavičkou stylů shoegaze/post-rock/dream pop se skrývá krása, hluk i jemné chvění. Manon Meurt každým koncertem překračují svůj shoegaze stín a zhmotňují se v prostoru plném intimních emocí, křehkosti a zranitelnosti. Rakovnické kvarteto ve složení Kateřina Elznicová, Kryštof Korčák, David Tichý a Jiří Bend s lehce dekadentním názvem, nechávajícím umírat Nezvalovu osudovou lásku, je vnímáno jako už etablovaná formace domácí nezávislé scény.

TRE festem ožije i broumovský bar Terno, kde se v poslední době opět konají hudební vystoupení. Návštěvníci TRE festu mohou tedy z Dřevníku zamířit na vystoupení Patse Nicholse a po zbytek noci se pohybovat v rytmickém rapu, trapu či housu. Patrick S. Nichols je rapper, vypravěč, skladatel a performer. Jeho lyrický vesmír sahá od klasického rapu a party rapu až po existencionalismus a historii. Ať už jde o trap, disco, boom-bap nebo house, pokaždé je zaručen komplexní zážitek. Pats v současné době pracuje na zastřešujícím projektu First Season, který běží od roku 2021 a bude s ním pokračovat v několika dalších letech. Cílem projektu je zkoumat rap jako žánr, hrát si s hudbou a zkoušet nové výrazové prostředky.

V Soulkostele v lese u Vernéřovic

V pátek 14. dubna přitáhne vyznavače experimentální scény hudební nabídka v Soulkostele v lese u Vernéřovic. Ojedinělý, možná až magický prostor zaplní společný projekt zpěváka a skladatele VOJ a DJe a producenta 3SKA v žánru alternativa-elektronika. Dále zde vystoupí táborský experimentální "two men project" Jana Svačiny (Please The Trees, Veena) a Patrika Kučery (ex C, ex Waawe) inspirovaný kraut rockem a psychedelii let 70. let, elektronickou a ambientní hudbou 90. let (Orbital, Aphex Twin, Underworld, Warp Records) a zároveň také soudobou experimentální a noise elektronickou scénou (Health, Holy Fuck, Beak).

Do třetice se v Soulkostele představí dvoučlenná formace Mutanti hledaj východisko, kterou společně založili dva spolužáci z pražské DAMU – rapper a textař Jan Vejražka a Jiří Konvalinka, jenž má na starost instrumentální složku (známý je též jako hráč na elektrifikované housle v pozoruhodné formaci Vložte kočku).

Hudební festival TRE fest se koná v rámci hudebních rezidencí „Hortus Musicalis Broumov – rezidence, kulturní výměna, komunita“. Znamená to, že Jan P. Muchow a Pats Nichols setrvávají v Broumově celý měsíc, aby zde tvořili a také spolupracovali s místními – například Pats Nichols bude tvořit společně s broumovskou ZUŠ, Jan P. Muchow se chystá navázat studiovou spolupráci s místí skupinou Kluci. Oba zde pak budou pracovat na vlastních projektech (Jan P. Muchow například na hudbě k seriálu Kriminálka Anděl) a skládat hudbu inspirovanou broumovským prostředím.

Vstupné na páteční část Tre festu v Soulkostele je za 190 Kč, na sobotní část ve Dřevníku za 290 Kč a vstupné na oba dny je za 380 Kč. Vstupenky je možné zakoupit na smsticket.cz.

Michaela Plchová

Agentura pro rozvoj Broumovska

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov