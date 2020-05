Přemýšleli jsme, jak je alespoň trochu potěšit a dát jim najevo, že na ně myslíme. Napadlo nás, že bychom jim v rámci současné distanční výuky výtvarné výchovy mohli namalovat veselé obrázky, případně přidat povzbuzení, přání a vzkazy.

Po výzvě se zapojili žáci primy až kvarty a už máme hromádku krásných obrázků, které předáme 11. května do Léčebny dlouhodobě nemocných v Jaroměři. Všem, kteří něco vytvořili, děkujeme.

Můžete se přidat a obrázky nosit do kanceláře Gymnázia J. Žáka Jaroměř nebo je hodit do schránky u vchodu do budovy.

Přejeme všem, aby se ve zdraví brzy vrátili do běžného života a mohli se potkat se svými blízkými.

„Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.“ (Johan Wolfgang von Goethe)

Eva Stejskalová, učitelka výtvarné výchovya studenti Gymnázia Jaroslava Žáka Jaroměř

Chtěla bych touto cestou podpořit všechny, kterým chybí kontakt s blízkými, protože mi došlo, že ačkoli mám já svou rodinu pohromadě, jiní takové štěstí nemají a například objetí zatím vědci virtuálně přenést nedokážou. Snad nás bude víc a ty obrázky se stanou prostředkem k odpoutání se od všemožně dotírající reality a umožní příjemcům spatřit svět v trochu lepším světle. Jak hlásají média ústy celebrit zahalených v rouškách, zvládneme to, tak proč se občas nezastavit, přestat dumat nad slevami toaletního papíru a svým přerostlým účesem a neudělat něco pro druhé? Věřím, že mnoho z vás, čtenářů, dospělo také k tomuto závěru a pomáháte. Je to hezký pocit, že?

Eliška Kuhajdíková, kvarta, GymnáziumJaroslava Žáka Jaroměř