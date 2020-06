Hokejisté Jaroměře pomohli přírodě

Hokejisté Jaroměře si zpestřili letní přípravu. Místo hokejek vzali do ruky hrábě a vidle a pomohli s pohrabáním a naložením posečené trávy. „Jsme rádi, že jsme se do této akce mohli zapojit. Město nás dlouhodobě podporuje a my mu to takto můžeme aspoň trochu vrátit. Pokud bude možné pomoci i v budoucnu, zase rádi přijdeme,“ slibuje trenér HC Jaroměř Marek Mach.

Hokejisté Jaroměře pomohli přírodě. | Foto: archiv hokejistů