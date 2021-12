V minulosti o vánočních svátcích ožily i ty nejmenší venkovské kostelíky, naše města i vesničky se rozzářily,…. Vánoce to je i rozzářený stromeček, betlem, ale i vánoční koledy. Vánoce si užívají děti, tak i my dospělí. Stalo tradicí, že Ježíšek po staletí přicházel k našemu vánočnímu stolu. Lidé se na sebe usmívali, láska kráčela od dveří, ke dveřím…

Časy se ale mění. Ubývá úsměvů i té vánoční pohody. Vánoční tradice ustupuje sobeckým komerčním zájmům, do obchodních paláců se místo Ježíška protlačil červený mužíček s čepičkou. Před třiceti lety k nám vtrhnul, bez ohledu na tradice. Usmívá se na děti, slibuje hory i doly, dárky nabízí za hotové i na splátky, vykukuje za každou výlohou, je v televizních reklamách, láká na mobily i na PC, … Také koledy nezní tak, jako v minulosti. Místo staleté tradice, přichází komerce a ní mizí i naše vánoční tradice.

Vzpomínáme na Vánoce před lety. Dětská radost z dárků přetrvává v každé generaci

Ještě si pamatujeme, jak Ježíšek v době „poúnorové“ bojoval o své místo u našeho stolu. Místo Ježíška k nám přijížděl na saních Děda Mráz se Sněhurkou, až z daleké Čukotky. Děda Mráz zajel do továren, do škol, do úřadů, ale za naše domovní dveře jsme ho nepustili, tam kraloval náš Ježíšek. Byl tehdy skromný, podobně jako dárky. Přesto nám přinášel radost.

Hned, jak Děda Mráz odešel, již zde byl jiný, také nezvaný. Santa Claus byl nejdříve opatrný a když viděl, že je u nás všechno dovoleno, hned se zabydlel. Máme zapomenout na české tradice, potlačit pojetí českých Vánoc ? Také české koledy před lety vytvářely v obchodech vánoční náladu, dnes je tam téměř neslyšíte, nejspíše někomu překážely. Ještě jsme nezapomněli, jak před několika lety jednomu obchodnímu řetězci vadily i kříže na kostele. Musely z letáku vánočních nabídek zmizet ! Nedávno jsem otevřel Babičku od Boženy Němcové, kouzlo českých tradic, nejen těch vánočních, je tam zakotveno snad v každé stránce, podobně jsou nám blízké i obrázky Josefa Lady. To je ta tradice, kterou formovali naši předkové, proto ji braňme. Cítíme, že polistopadová doba deformuje české Vánoce. Nedopusťme to! Až do našich domovů vstoupí Ježíšek, dejme mu místo u našeho stolu!

Přemysl Votava