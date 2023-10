Smíšený pěvecký sbor Kácov z Nového Města nad Metují získal na celorepublikové soutěžní přehlídce pěveckých sborů Choralia 2023 v Mikulově prestižní Zlaté pásmo.

Foto: Smíšený pěvecký sbor Kácov

Dlouho očekávaný soutěžní víkend v Mikulově je za námi a my máme velkou radost, že naše úsilí vedlo ke zdárnému konci. Již několik měsíců před soutěží jsme se poctivě připravovali, zkoušeli a ladili repertoár. Společné úsilí se vyplatilo a my jsme v pátek 13. října mohli vyrazit na cestu do Mikulova.

V soutěžní den nás čekaly akustické zkoušky a po obědě již začalo napětí stoupat. Každý z členů sboru se snažil soustředit, aby podal co nejlepší výkon. Přesně v 16.30 hod. jsme stáli připraveni v předsálí velkého sálu na zámku v Mikulově a čekali na svou příležitost. Našich 18 minut, které jsme měli na to, abychom předvedli to nejlepší, co umíme, jsme naplnili již dobře známými skladbami z našeho repertoáru. Zaznělo De Profundis Russella Robinsona a potom naše nejnáročnější skladba Polární záře z pera Ola Gjeilo. Poté, co největší napětí opadlo jsme s velkou úlevou a radostí mohli zazpívat Jubilate Deo (Peter Angela) a nakonec jsme celý zámecký sál rozveselili úpravou lidové písně Čerešničky. Celý sbor podal velmi srdečný a soustředěný výkon a snad žádný zpěvák nespustil během provedení skladeb oči ze sbormistra. Veškeré úsilí vynaložené za několik posledních měsíců se vyplatilo. Kácov si své vítězství odnesl již v tuto chvíli – sbormistr se usmíval a byl s naším výkonem spokojený.

Soutěžní den zakončil společenský večer při cimbálové muzice. I tady zpěváci z Nového Města nad Metují dokázali zaujmout a roztančit snad celý sál. Navazovala se i lidská přátelství a spřádaly se plány na možnou spolupráci. V přátelském duchu pokračoval i nedělní společný atelier Martina Franze, kde jsme společně nacvičili tři skladby.

Výsledky soutěžní přehlídky na sebe však nenechaly dlouho čekat a měly pro nás zlatý lesk! Společně se sbory Imbus Praha a Smetana Hulín si z Mikulova odvážíme Zlaté pásmo. Kromě Zlatého pásma si z Mikulova odvážíme cenné kontakty, ještě cennější přátelství a mnoho nezapomenutelných zážitků, které je možné prožít pouze s partou přátel jako je Kácov.

Že do ní ještě nepatříte? Stačí k tomu málo – láska k hudbě a přijít některé úterý v 18.00 hodin na naši pravidelnou zkoušku v ZUŠ B. Smetany v Novém Městě nad Metují. Vždyť i předseda odborné poroty MgA. Brych potvrdil, že je rozumnější zpívat a bojovat v neškodných bitvách před publikem než bojovat na poli skutečně bitevním.

Za Smíšený pěvecký sbor Kácov Michaela Mináriková a Josef Klouček