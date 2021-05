„Na jaře roku 2020 jsme měli připravených šest písní pro nové EP, které jsme začali nahrávat ve Studiu Pulton ve Velkém Poříčí. Po minulých zkušenostech jsme chtěli ze sebe vytěžit maximum, a zároveň mít někoho, kdo by mohl nahrávku posuzovat nezaujatě. Naše volba padla na Martíčka z kapely Houba, ten nám později vnuknul myšlenku přidat další písně a vytvořit tak naše první album,“ říká kytarista a zpěvák James.

Kapela Bez Šance vydává debutové album RA-DOST!Zdroj: archiv kapelyRA-DOST obsahuje 12 nových skladeb s celkovou stopáží 35 min. Kapela na albu pracovala téměř rok. Často docházelo k přerušení prací vlivem nemoci Covid-19, s ní spojených karantén a různých hygienických opatření. Autorem textů je frontman skupiny James. Na hudbě se podílela kapela jako celek.

„Oproti starším nahrávkám může album působit více smutně, možná až agresivně. To však bylo dáno momentálním rozpoložením členů,“ dodává basák Ondra. V tvorbě se objevují motivy textu či hudby jiných autorů, a to konkrétně Booze and Glory v písni Můžu zůstat dýl a za „volně“ pojatý cover se dá považovat skladba She used to love me a lot od Johnnyho Cashe.

Pokud to opatření dovolí, kapela by měla album pokřtít 12. června přímo doma v Polici nad Metují za přítomnosti spřátelených kapel, jako je Houba, Supertesla, Blank Out a dalších.

