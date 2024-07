Kapela, jejíž kořeny jsou pevně spojené s nedalekým Vysokovem, zde oslaví čtyřicet let na scéně a zároveň se se starkočskými fanoušky symbolicky rozloučí koncertem nazvaným „Bylo to krásné a bylo toho dost – túr“, bude se jednat o poslední koncert Čediče na starkočském koupališti.

Na koncertě zazní v podání Čediče hity takových kapel a interpretů, jako jsou například Chinaski, Elán, The Offspring, ale třeba i Jon Bon Jovi či AC/DC. Speciálním hostem večera bude původně východoněmecká kapela Die Kast, která na koncert dorazí stylově trabantem. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Kapela Čedič si pro svůj koncert koupaliště ve Starkoči nevybrala náhodou, ani poprvé. Na chalupě rodiny Tomáše Víta na nedalekém Vysokově totiž kapela ve svých začátcích pravidelně zkoušela, aktuálně však dům přechází do rukou nových vlastníků a letošním vystoupením se série starkočských koncertů Čediče symbolicky uzavře.

Skupina vznikla v roce 1984, kdy ji založili spolužáci basák a zpěvák Mirek Marada, bubeník a zpěvák Tomáš Vít, klávesák František Truhlář a kytarista Oleg Spružina, ve své produkci pokračovala i během vysokoškolských studií jejích členů, a dokonce přežila i jejich tehdy povinnou vojnu. Koncertovala dle jejich slov „v klubech a kulturácích, na souši i na lodi, venku i vevnitř, na Mikuláše i na Velikonoce, ba dokonce i s Leninem na zdi za zády.“ Pak se ovšem její členové pracovně i soukromě rozprchli do různých koutů světa, aby se po dvou letech zase jako kamarádi sešli. Slovo dalo slovo a padl nápad, že by bylo fajn si společně „sem tam zahrát“.

„Scházeli jsme se možná dvakrát do roka, hlavní akcí byly letní srazy na chalupě u Tomáše ve Vysokově. Tam jsme vždy na půdě pilně cvičili, jezdili se koupat na Rozkoš a v sobotu jsme na místním hřišti uspořádali veřejnou produkci a mělo to dobrý ohlas,“ popisuje náchodské kořeny kapely basák a zpěvák Mirek Marada. A bubeník a zpěvák Tomáš Vít, jehož tatínek Luboš byl s Vysokovem spojený skrze rodinné vazby, říká: „Ve Starkoči byla a je vždy skvělá atmosféra, připadáme si tam jako mezi svými. Z některých návštěvníků už jsou senioři, ale stále mají páru a jsou na parketu vždy jako první, jen co zaznějí první tóny. Mezi návštěvníky jsou i fanoušci z okolních obcí, pochopitelně i z Vysokova. My jako kapela se u příležitosti koncertu setkáváme vždy na pár dní ve Vysokově na chalupě, připomíná nám to naše studentská léta, i proto to má pro nás asi speciální kouzlo,“ dodává Tomáš Vít.

Skupina nyní působí ve složení Tomáš Vít (bicí, zpěv), František Truhlář (klávesy), Oleg Spružina (kytara), Mirek Marada (basa, zpěv), Emil Bartovič (kytara, zpěv), Hugo Natal (bicí), Luboš Čipera (kytara, zpěv) a Matěj Čipera (klávesy, saxofon), v němž se představí i na koncertě ve Starkoči. Ne nadarmo má kapela jako své motto „Rock solid friends“ – tato metafora odkazuje k názvu kapely, jenž je zároveň důkazem, že přátelství pevné jako kámen či skála vydrží téměř všechny životní zkoušky.

Speciálním hostem ve Starkoči bude německá skupina Die Kast, kterou znají členové kapely Čedič z dob studií. Ta publikum překvapí experimentálnějším soundem, jenž je nyní pevně v rukou potomků jejích zakladatelů. Vstupné na koncert Čediče „Bylo to krásné a bylo toho dost – túr“ na koupališti Starkoč je dobrovolné.

Více na www.cedic.cz, facebook.com/cedic.kapela a na http://koupalistestarkoc.wz.cz.

Klára Bobková