Letošní rok byl zcela odlišný od těch předchozích. Přinesl spoustu změn a výzev, kterým všichni musíme čelit. Jedním z nejvíce zasažených odvětví je bohužel cestovní ruch, který zažívá strmý pád. Obecně prospěšná společnost Kladské pomezí rozhodně nechce jen přihlížet, a proto se snaží vynakládat větší a synergické prostředky na výraznou propagaci našeho regionu.

Ubytování v Kladském pomezí. | Foto: archiv Kladského pomezí

Velmi si vážíme důvěry našich partnerů a spolupráce s nimi. Z tohoto důvodu jsme v říjnu provedli dotazníkové šetření mezi ubytovateli, zástupci turistických atraktivit a informačních center našeho regionu, abychom zjistili, jak se jarní omezení provozu promítla do výsledků letošní sezóny a jaké jsou jejich výhledy do budoucna. Z šetření vyplynulo, že většina respondentů má obavy z dopadů druhé vlny, které budou mít zásadní vliv na jejich rozpočty. Dobrou zprávou je, že jedna pětina dotazovaných považuje výsledky letošní sezóny za stejné jako v předchozích letech či dokonce lepší. Výsledky hodnocení dále poukazují na nedostatečnou státní podporu. Jednotlivé subjekty by uvítali i větší podporu místních samospráv a cílený marketing destinačního managementu.