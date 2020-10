/FOTO/ Jestřebí hory jsou zalesněný asi 19 km dlouhý hřeben táhnoucí se od Hronova, kolem Červeného Kostelce, Rtyně v Podkrkonoší až k Trutnovu.

Jestřebí hory nabízejí neopakovatelnou atmosféru během všech ročních období. Podzimní procházku ale neodkládejte. Zbarvené zalesněné svahy jsou úžasnou podívanou. | Foto: Richard Švanda

Nejvyšším vrcholem jel Žaltman se stejnojmennou rozhlednou nabízející nádherné pohledy do širokého okolí. Kolem Jestřebích hor je mnoho cest, které mohou využít jak cyklisté, tak motoristé. Vyrazit např. můžete ze Rtyně v Podkrkonoší a pokračovat přes hřeben Jestřebích hor do Jívky a dále pokračovat na Radvanice a Petříkovice do Trutnova.