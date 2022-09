Vikingský kostel Wang v Karpaczi stál původně v Polsko. Obyvatelé se ale rozhodli postavit větší zděný kostel, proto Wang putoval do Polska. Každoročně skvostné dílo navštíví až přes 200 tisíc turistů. Na vnějších stěnách stavby můžete obdivovat bohatou výzdobu, uvnitř jsou původní dřevěné prvky ze skandinávské borovice. Za pozornost stojí velký kříž z 19. století vytesaný z jediného dubového kmene s Kristem z lipového dřeva s dokonalým vyřezáváním. Wang je sloupovým kostelem, jeho krov tedy nenesou obvodové zdi, ale speciálně upravené vysoké sloupy.

Na nádvoří kostela se nachází pamětní epitaf s podobiznou v medailonu, věnovaný Friederice Karolině von Reden. Vedle něj je socha znázorňující Lazarovo vzkříšení, kterou zhotovil místní umělec Ryszard Zając. Za ní roste mohutný břečťan, významná přírodní památka Karpacze. Chrám je obklopen hřbitovem, kde mj. najdeme náhrobků tvůrce wroclawské pantomimy Henryka Tomaszewského a básníka Tadeusze Różewicze.

Otevřeno: v období od 15. dubna do 31. října se prohlídky konají od 9.00 do 18.00 hodin, v období od 1. listopadu do 14. dubna od 9.00 do 17.00 hodin. O nedělích a svátcích začíná prohlídka v 11.30 hodin.

Vstupné: obyčejné 12 zlotých, zlevněné 7 zlotých, vstup na kostelní nádvoří 2 zloté.