Skvělý úspěch, parádní zážitek, velká radost a hrdost - mladí nohejbalisté Zbečníku opět zazářili v celorepublikové konkurenci.

Kluci ze Zbečníku ovládají celkové hodnocení Českého poháru starších žáků | Foto: Lukáš Vlach

A tým v sestavě Martin Kohl a Jirka Hudok dokázal v play-off turnaje Českého poháru dvojic starších žáků v Hronově a ve Zbečníku postupně zdolat všechny 3 nejsilnější týmy turnaje (Peklo A, Strakonice A i Karlovy Vary A) a bere (po dvou 3. místech na předchozích pohárech ve Varech a Holubicích/Jiříkovicích) z tohoto klání senzační zlato!

I v průběžném, celkovém hodnocení Českého poháru starších žáků, jsme si po 3 turnajích upevnili 1. místo před nohejbalovými giganty z Modřic a Karlových Varů! To vše navíc naši mladí šikulové doposud v této sezóně vybojovali s určitým výškovým, silovým deficitem, oproti většině svých soupeřů a v kategorii do 15 let, když 3 ze 4 našich hráčů jsou teprve prvním rokem staršími žáky.

Už jsem zažil na nohejbalových akcí hodně, ale semifinálový "thriller" proti fantasticky hrajícím Strakonicím předčil možná doposud vše, podobně jako Jirka Hudok v semifinále singlového MČR jsme v něm vstali doslova z mrtvých. Prohrávali jsme 0-1 na sety a 7:9, přesto naši kluci dokázali druhý i třetí set vybojovat a doslova urvat dvakrát nejtěsnějším poměrem 10-9, a tomuto silnému soupeři tak vrátili semifinálovou porážku z minulého týdne a poháru v Holubicích/Jiříkovicích.

Čtvrtfinálové derby s Peklem nad Zdobnicí i finále s áčkem Liaporu Karlových Varů jsme naopak zvládli ve velkém stylu a v laufu naprosto parádně (hladké výhry 10:5, 10:5 a 10:5, 10:6) a kluci zaslouženě zvítězili, po závěrečném hvizdu rozhodčích tak mohla propuknout naše obrovská radost.

Ani B tým se vůbec neztratil, u Tadeáše Dohnanského byl vidět znatelný pokrok a hlavně Josef Chráska opět naznačil velký potenciál, herně vypadal opravdu výborně. Velké poděkování všem věrným a obětavým lidem za pomoc s organizační stránkou a gratulace vítězným mladíkům!

Konečné pořadí Českého poháru starších žáků dvojic

1. TJ Sokol Zbečník A (Martin Kohl, Jiří Hudok)

2. SK Liapor Karlovy Vary A (Matyáš Kornatovský, Richard Daněk, Richard Levko)

3. NK Habeš Strakonice A (Tomáš Jareš, Matyáš Sliacký)

4. MNK mobilprovás Modřice A (Štor, Šlezinger)

5.-8. Peklo nad Zdobnicí A (Kopecký, Prachař), Karlovy Vary B (Kalán, Hušek), Dolní Počernice A (Měcháček, Zabloudil), Dolní Počernice B (Lupoměch, Valil)

9.-12. TJ Sokol Zbečník B (Josef Chráska, Tadeáš Dohnanský)

Průběžné pořadí poháru ČNS starších žáků po 3 turnajích:

TJ Sokol Zbečník 148 bodů

MNK mobilprovás Modřice 118 bodů

SK Liapor Karlovy Vary 116 bodů

TJ Peklo nad Zdobnicí 96 bodůNK Habeš Strakonice 92 bodů

TJ Radomyšl 82 bodů

TJ Sokol Dolní Počernice 57 bodů

TJ Sokol Holice 52 bodů

Lukáš Vlach