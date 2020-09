Martin Prouza, autor knihy nazvané „Sto let autobusové dopravy na Novoměstsku“, k tomu podotýká: „Novoměstsko v pojetí historie autobusové dopravy není ale oblast vůbec zanedbatelná. Rozsah novoměstských linek postupem let narůstal a už za první republiky zahrnul oblast od Kyšperku (dnešního Letohradu), Žamberku, Broumova, Úpice, Královédvorska, Dobrušska, Rychnovska a Královéhradecka, tedy více než poloviny území dnešního Královéhradeckého kraje.“

Jak se spoluautorkou a vydavatelkou knihy Helenou Rezkovou při bádání po prvních poštovních autobusech a posléze i soukromých autobusových dopravcích v archivech a muzeích zjistili, jde skutečně o oblast velmi málo zdokumentovanou, ba až opomíjenou.

„Bádání nás proto v mnoha případech zavedlo až do rodin potomků zakladatelů několika desítek prvorepublikových dopravních firem nebo karosáren. Někdy se až tajil dech, když jsme drželi v rukách fotografie a listiny z 20. a 30. let minulého století, dokumentující tehdejší začátky autobusové dopravy. Na čtenáře tak třeba čeká unikátní seznam linek soukromých dopravců, který se podařilo Martinu Prouzovi do knihy sestavit, doplněný o několik stovek dobových fotografií,“ podotýká vydavatelka.

V knize je pak zaznamenána následující neméně zajímavá etapa vývoje zestátněné dopravy po roce 1949, kdy pro mnohé z nás zůstávají v paměti nezapomenutelné jízdy legendárními „erťáky“, Ikarusy a dalšími autobusy. Třetí velkou etapou je pak období po roce 1989 až do dnešních dnů, kdy se doprava překlápí do nejmodernější etapy, na linky vyjíždějí nové moderní autobusy a linky se znovu vrátily do rukou soukromých dopravních firem.

Křest knihy doprovodí prohlídka legendárního autobusu Škoda 706 RTO lux, jehož majitelem je Bedřich Šimek. Autobus přijede 10. září 2020 cca v 16.15 hod. před knihovnu v Novém Městě nad Metují a bude tam stát po celou dobu vernisáže a křtu knihy, kdy si ho zájemci mohou prohlédnout.

Autor: Helena Rezková, vydavatelka knihy