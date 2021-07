Jedná se o první soupis toho zaměření v tuzemsku i v zahraničí. Dosud nebyla kniha tohoto zaměření, charakteru a specializace v Evropě vydaná. Pro čtenáře bude asi nejpřitažlivější úvodní část, nazvaná Uctívání Boženy Němcové v letech 18372020, jež přináší množství objevných novinek a informací o nejslavnější české spisovatelce od jejího sňatku v září 1837 až po rok 2020, kdy si světová kulturní veřejnost připomínala 200 let od jejího narození.

Jádro knihy tvoří vlastní výběrový soupis básní, básnických sbírek a cyklů, próz, životopisných dramat a dramatizací, dále stručná filmografie i diskografie, soupis akademických prací, bibliografie bibliografií atd. K lepší orientaci v soupise slouží nejen obsah, ale i 17 rejstříků čtyř druhů. Zahraničním uživatelům jsou adresována tři cizojazyčná résumé v angličtině, němčině a pro slovanské badatele také v ruštině.

Kniha formátu A5 má 440 stránek, 1800 anotovaných záznamů. V prvním vydání vychází v nákladu pouhých 500 výtisků v pevné šité vazbě. Soupisový materiál jsem průběžně shromažďoval od roku 1961 dosud, s přestávkami přes padesát let. Kniha tohoto zaměření, pojetí i tematiky o světoznámé spisovatelce Boženě Němcové je svým rozsahem vůbec první toho druhu u nás i v Evropě.

Její vydání doporučila univerzitní profesorka Jaroslava Janáčková z Univerzity Karlovy v Praze, naše nejvýznamnější současná literární vědkyně zabývající se osobností a tvorbou Boženy Němcové. Přáli bychom si, aby kniha nalezla cestu k srdcím všech milovníků a čtenářů díla spisovatelky Boženy Němcové.

Kniha by měla vyjít do konce srpna letošního roku a v měsíci září by již mohla být v prodeji na besedách.

Jiří Uhlíř, Jaroměř