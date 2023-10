Knihobudka na jaroměřském gymnáziu

Ze žákovského parlamentu vzešel zajímavý nápad - umístit ve škole knihovničku, do které by se vkládaly odložené knihy a zájemci by si je mohli vzít, případně vyměnit za jiné. Dostala název knihobudka a vznikla i pravidla pro půjčování.

Knihobudka na jaroměřském gymnáziu | Foto: Eva Stejskalová

Realizace se ujali výtvarníci z kvinty a ze staré vyřazené skříně vytvořili knihovničku inspirovanou londýnskými telefonními budkami. Jak je vidět na fotografii, už druhý den se začala plnit. Přejeme knihobudce, aby dobře sloužila, a studentům, aby je inspirovala k četbě a úctě ke knihám. Eva Stejskalová, Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř