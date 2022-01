Při této příležitosti jsme společně prodiskutovali budoucnost Muzea magie a plány akcí, které bychom rádi realizovali v příštím roce 2022. Jsme rádi, že i letos přes potíže s covidovými opatřeními nás navštívily stovky diváků a že si Muzeum našlo i své věrné příznivce, kteří k nám chodí opakovaně.

FOTO, VIDEO: Tajemná magie, gilotina i hororové kousky u Muzea magie v Jaroměři

Ve svém úsilí a snaze o udržení odkazu Jardy Zacha rozhodně nechceme polevit, proto už nyní pro vás chystáme další sérii pořadů pro děti i pro dospělé. Podařilo se nám vytvořit i skupinku mladých zájemců o naše muzeum a věříme, že právě oni budou těmi kdo bude o odkaz Jardy Zacha v budoucnosti pečovat. Kromě pravidelných Magic party od května do září každou první sobotu v měsíci se můžete těšit už na jaře na mimořádný program s kouzly a překvapením. Chceme sezvat nynější kouzelníky na odpočinku na „setkání starších ročníků“. Právě v Jaroměři je i pro ně vytvořeno to správné magické zázemí. Při minulém takovém setkání se sjelo na 80 magiků z celé republiky i ze zahraničí. Na podzim navážeme na vydařenou dušičkovou akci, která měla v roce 2021 premiéru a s ohledem na kladné ohlasy jsme se rozhodli z ní utvořit tradici. Chtěli bychom také zopakovat Den dětí u Muzea magie, kdy do muzea vozil děti vláček.

Závěrem všem našim příznivcům přejeme kouzelné Vánoce, pevné zdraví a hodně radosti v novém roce. Těšíme se na vás všechny i v roce 2022.

Členové Magické lóže M.S.Patrčky v Jaroměři