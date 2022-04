Kromě organizace prohlídek, poskytování informací turistům a obyvatelům města, prodeji vstupenek na kulturní akce a dobíjení městských karet se pracovníci infocentra již sedmým rokem v maximální možné míře věnují tvorbě kalendáře akcí pro Hradec Králové. Kalendář je k dispozici on-line na webových stránkách www.hkinfo.cz i na elektronických panelech v informačním centru a koncentruje nabídku kulturních akcí pro všechny věkové kategorie na jednom místě.

„Pro ještě snazší orientaci jej navíc rozšiřujeme o tematický souhrn dle aktuálního období. V současné době tak shromažďujeme nabídku velikonočních a čarodějnických akcí,“ doplňuje Zdeněk Puš z informačního centra.

Turistické informační centrum na Eliščině nábřeží je certifikovaným informačním centrem s certifikátem třídy B a od letošního března taktéž certifikovaným místem Cyklisté vítáni. Součástí prostor je také Galerie Suterén a Místo přátelské rodině. Infocentrum je od dubna do konce října otevřeno denně včetně víkendů a svátků (kromě tzv. „zavíracích svátků“) a od listopadu do konce března od pondělí do soboty – o nedělích a svátcích je zavřeno.

Za centrum Lucie Šubrtová