Již 54 let trvá soutěž Zlaté srnčí trofeje zaměřené na znalost naší přírody a myslivosti. Tato soutěž probíhá ve dvou dětských věkových kategoriích A a B. V kategorii A jsou zahrnuty děti 3.-5. třída a do kategorie B děti z 6.-9. třídy. Této soutěže se každoročně účastní i děti z Náchodska, které navštěvují myslivecké kroužky v Dolní Radechové a na Novém Hrádku.

Národnímu finále, kterého se účastní děti z celé republiky, předchází okresní kola ZST, jejichž vítězové jsou pak nominováni na tuto vrcholovou soutěž.

Soutěž není lehká, děti musí projevit velké znalosti z oblasti naší přírody a myslivosti a to prostřednictvím písemného testu a poznávací stezky. Finále probíhá vždy formou čtrnáctidenního soustředění, kde si děti ještě prohlubují své znalosti v této oblasti formou her, besed, soutěží, výletu do různých obor a nechybí tu ani sportovní vyžití. Soustředění probíhá každý rok na jiném místě. Loni proběhlo v Jizbici pod Blaníkem, letos na Vysočině v mezinárodním táboře Zálesí Mladé Bříště v termínu 13.7.-27.7.2024.

Loni nás reprezentoval v kategorii A Kryštof Bureš, který skončil na 2. místě o čtyři body za vítězem této soutěže a Martin Středa na krásném 6. místě. Byl to pro nás zase po delší době velký úspěch. Letos náš okres reprezentovali oba znovu. A výsledek? Kryštof statečně obhájil druhé místo, zopakoval si tak loňské vítězství a Martin si polepšil a skončil na místě čtvrtém.

Máme obrovskou radost, že děti mají o přírodu a myslivost zájem a že dokážou svými vědomostmi dosáhnout až na stupínky vítězů v této vrcholové soutěži. Na finále mělo zastoupení z celé republiky celkem 42 dětí. Na fotografii jsou oba účastníci soutěže spolu s vedoucími mysliveckého kroužku, Jitkou a Josefem Vaňkovými, kteří vedou kroužek v Dolní Radechové a děti na tuto soutěž připravují.

Jitka Vaňková Přibylová

předseda KPK OMS Náchod