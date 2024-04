Muzeum Náchodska v květnu naplno odstartuje návštěvnickou sezónu. Podívat se tak budete moct do sedmi muzejních poboček a čeká na vás celá řada zajímavých akcí a výstav, jako například Mezinárodní den muzeí a galerií, Workshop výroby papíru nebo Členská výstava obrazů spolku AMAG.

Muzeum Náchodska v květnu naplno zahajuje návštěvnickou sezónu. Po zimní pauze tak kromě Broučkova domu a Výstavní síně v Náchodě a Pevnosti Dobrošov budete moct navštívit také Jiráskův rodný domek, Starou papírnu – Čapkův mlýn, Starou školu Dřevěnku a Klášter v Polici nad Metují.

V náchodské Výstavní síni bude od 4. května do 2. června k vidění Členská výstava obrazů spolku AMAG, která je součástí cyklu Náchodské výtvarné jaro. Prohlédnou si budete moct díla dvaceti členů tohoto náchodského spolku. Vernisáž proběhne v pátek 3. května od 17 hodin, výstava bude následně k vidění od úterý do neděle vždy od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

I v letošním roce muzeum pokračuje v sérii Workshopů výroby ručního papíru ve Staré papírně – Čapkově mlýně v Hronově. První letošní workshop se uskuteční v sobotu 11. května od 14 do 16 hodin a účastníci si na něm vyrobí kvetoucí papír. Až na něho nebudou chtít psát či kreslit, tak ho jednoduše mohou zasadit do květináče či záhonu a on jim vykvete.

V rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií spojí Muzeum Náchodska síly s Galerií výtvarného umění v Náchodě a obě instituce nejenom že otevřou své expozice zdarma, ale společně představí také bohatý kulturní program. Akce, která se uskuteční v sobotu 18. května, je určena pro širokou veřejnost a nabídne workshopy různého zaměření, komentované prohlídky, akustickou stezku či filmové promítání. Podrobný program bude zveřejněn před konáním akce na webových stránkách obou institucí a na sociálních sítích.

V květnu bude muzeum pokračovat v sérii workshopů připravených k oslavám 770 let od první písemné zmínky o městě Náchodě. V rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií chystá workshop Náchodské údolí, který bude zaměřen na téma přírody. Společně se tak projdeme po zámeckém kopci a poté si vyzkoušíme techniku kyanotypie. Workshop je určený spíše pro děti.

Ve spolupráci s městem Náchodem a Královéhradeckým krajem se Muzeum Náchodska i letos zapojí do akce Dny pro rodinu. Ta se tentokrát koná ve středu 29. května a návštěvníci si v tento den budou moct bezplatně prohlédnou stálou expozici v Broučkově domě na Masarykově náměstí v Náchodě a dozvědět se tak zajímavé informace o historickém vývoji města a celého regionu.

Hned na začátku června bude pokračovat cyklus Muzejních sedánků – přednášek s odborníky na daná témata. Během červnové přednášky, která nese název Ze spolkové činnosti pěveckého sboru Hron, nám Jiří Dusbaba představí historii a spolkovou činnosti tohoto věhlasného náchodského sboru. Přednáška se uskuteční 5. června od 17 hodin v prostorách přednáškového sálu ve Staré radnici v Náchodě.

Podrobnosti k jednotlivým akcím a aktuální program naleznete na www.muzeumnachodska.cz.

Tomáš Menec, Muzeum Náchodska